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@Photo Mark Konig / Unsplash)

Neige-verglas, vent : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance météo ce mercredi 25 mars 2026.

    Le temps s'annonce particulièrement agité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 25 mars. Par conséquent, une très grande partie de la région a été placée en vigilance météo par Météo France.

    Sept départements de la région sont en vigilance jaune vent violent : L'Allier, le Rhône, la Loire, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Une vigilance qui sera valable toute la journée avec un vent de nord qui soufflera très fort.

    Dix départements sont également concernés par une vigilance neige-verglas : l'Allier, le Rhône, la Loire, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Une vigilance qui entrera en vigueur à partir de 18h ce mercredi alors que des chutes de neige et des pluies verglaçantes sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Enfin, les trois départements alpins de la région, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont également en vigilance avalanches ce mercredi.

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