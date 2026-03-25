C1 féminine : l'OL Lyonnes tombe à Wolfsburg en quart de finale aller

Battues mardi sur la pelouse de Wolfsburg (1-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions, les Lyonnaises se trouvent en ballottage défavorable et devront remporter le match retour dans une semaine pour se hisser dans le dernier carré.

Les joueuses de Jonatan Giraldez concèdent leur première défaite de la saison au plus mauvais moment, alors que ce déplacement en Allemagne était un premier test pour leurs ambitions européennes. Pour se qualifier pour les demi-finales de la C1, elles devront s'imposer par deux buts dans une semaine (jeudi 2 avril, 21h00) sur la pelouse du Groupama Stadium. Lors de la phase de groupe, terminée à la 2e place avec cinq victoires pour un match nul, elles avaient dominé Wolfsburg 3 à 1 à domicile.

"C'est vrai qu'il y a de la déception, mais on sait que c'est le premier match, il reste encore 90 minutes. Maintenant, c'est à nous d'analyser et de revenir plus fortes. Il y avait quand même de bonnes choses, on s'est créé des occasions, on a même touché le poteau", a estimé la latérale droite de l'OL Lyonnes Ashley Lawrence au micro de la chaîne L'Equipe.

Invaincues jusqu'à présent (28 victoires, 2 matches nuls), les Lyonnaises ont concédé l'ouverture du score dès la 14e minute, sur un but de Lineth Beerensteyn.

Poteau pour Diani

Sur une mauvaise entente entre Lindsey Heaps et Ashley Lawrence, Vivien Endemann est partie en contre sur le côté gauche, et a trouvé Beerensteyn, dont la frappe a été contrée par Damaris Egurrola, qui a pris sa gardienne de but Christiane Endler à contre-pieds.

Les Lyonnaises ont alors été menées pour la troisième fois cette saison en Ligue des champions. A Londres contre Arsenal, elles s'étaient finalement imposées 2 à 1 après l'ouverture du score des Londoniennes, et à Turin contre la Juventus, elles avaient arraché le match nul 3-3 après avoir rejoint les vestiaires avec trois buts de retard.

Mais contrairement à ces deux rencontres de la phase de groupe, les coéquipières de Wendie Renard ne sont pas parvenues à trouver la faille dans la défense des Louves de Wolfsburg. Les Lyonnaises sont revenues avec de meilleures intentions en seconde période mais ont souvent buté sur la défense bien en place de Wolfsburg.

La meilleure occasion est venue de Kadidiatou Diani, qui a trouvé le poteau de la gardienne de but Stina Johannes à l'heure de jeu (59e), après un belle enchainement une-deux avec Ada Hegerberg, la Norvégienne trouvant la Française dans le coeur de la surface de Wolfsburg.