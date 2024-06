L'association Arts Pentes organise le 9 juin la 8e édition de L'Estive, réunissant pour l'occasion 41 créateurs sur la place de la Croix-Rousse.

La place de la Croix-Rousse s'apprête à accueillir un vibrant marché de créateurs dimanche 9 juin. De 10 à 19 heures, 41 artisans et artistes de la région lyonnaise y proposeront ainsi leurs créations 100% faites main. L'événement, organisé par l'association Arts Pentes, sera bien sûr en accès libre. Celle-ci soutient depuis une quinzaine d'année les artisans d'art et créateurs locaux.

Céramiques, bijoux, vêtements et accessoires

Le marché de L'Estive permet de lancer la période estivale tout en encourageant le shopping local, de créations uniques ou fabriquées en petites séries. Ce marché s'inscrit dans un circuit de consommation éthique et responsable. Il met donc en avant des produits faits main et fabriqués en France. L'Estive est aussi l'occasion de découvrir le talent des créateurs locaux, de soutenir l'artisanat et faire des achats responsables. Les visiteurs pourront découvrir une variété impressionnante de produits, allant des bijoux et de la mode à la maroquinerie. En passant également par le design, la décoration, la céramique et les arts plastiques.

Parmi les exposants, Cécile Grandgirard, connue pour sa marque "Du Miel o bout des doigts", présentera des œuvres en céramique. Également, Coralie Bornge, sous la marque "Coralie LB Wood", utilise les techniques traditionnelles de l'ébénisterie et du tournage sur bois pour créer des objets épurés dédiés à l'Art de la Table. Ses créations, à la fois esthétiques et fonctionnelles, séduiront les amateurs du minimalisme. Enfin, Marie Loiseau, de "Fétiches", est une artisane bijoutière et céramiste lyonnaise combinant métal et céramique pour créer des bijoux contemporains et durables. Ses pièces, aux lignes modernes et intemporelles, reflètent son engagement pour la durabilité et l'artisanat local.

