Face au succès des créateurs locaux et durables, le Grand Hôtel-Dieu proposera dès mars une "cour des créations lyonnaises".

Un espace uniquement dédié aux créateurs locaux, c'est l'idée du Grand Hôtel-Dieu. À l'origine du projet, Virginie, Déborah et Julie. Elles-mêmes créatrices, elles ont pensé les atmosphères de chacune des boutiques de ce nouvel espace. Il s'agira également d'y proposer des évènements divers dont des marchés de créateurs, des ateliers, dégustations et expositions. La Cour des créations lyonnaises souhaite ainsi proposer chaque semaine "des activités et événements originaux autour de l’artisanat local et de la créativité".

40 créateurs de la région

Accessible au public dès le 1er mars, ce nouvel espace ne proposera que des produits faits main, artistiques ou utilitaires. La majeure partie des matériaux utilisés sont d'ailleurs locaux, biologiques et durables. Les visiteurs trouveront des créations variées pour les enfants comme pour les adultes, ainsi que pour les animaux. Notamment, des bijoux, cosmétiques, accessoires de beauté, de la décoration, du linge de maison et des bougies.

Un total de 40 créateurs ont ainsi été choisis, tous originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour n'en citer que quelques uns, la graphiste et illustratrice Agathe Pernet proposera ses réalisations encadrées. Les visiteurs pourront aussi découvrir Six Avril, qui fabrique des doudous et jouets d'éveils pour enfants, ou Waxyme, créateur de bougies végétales parfumées et musicales.

