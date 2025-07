Biennale de la danse de Lyon : le musée de Saint-Romain-en-Gal cherche des volontaires pour une création

Dans le cadre de la saison Brésil-France 2025 de la Biennale de la danse de Lyon, la danseuse et chorégraphe brésilienne Clarice Lima recherche des volontaires pour sa nouvelle création.

Alors que la Biennale de la danse reviendra à Lyon et en région du 6 septembre au 17 octobre, le musée Gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal est à la recherche de volontaires. En effet, dans le cadre de la saison Brésil-France 2025, la danseuse et chorégraphe brésilienne Clarice Lima souhaite faire participer des amateurs à sa nouvelle création Bosque, une performance "engagée dans l’espace public."

Pour participer, pas besoin d’avoir d’expérience en danse ou en performance, "seule l’envie de participer à une expérience artistique et collective compte", indique le musée. Il faut cependant avoir au moins 16 ans et savoir se tenir en équilibre sur la tête. Les participants doivent également s’engager à être présents les 15 et 17 septembre pour les répétitions qui se dérouleront au musée et, bien sûr, le 21 septembre, le jour de la représentation. Il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse saint-romain-en-gal.musee@rhone.fr (en précisant vos nom, prénom et numéro de téléphone).

"Bosque est un appel artistique à la prise de conscience environnementale. Une recherche qui réunit la danse et les arts visuels pour créer un paysage unique dans les villes, poursuivant l’idée de l’impermanence et de l’instabilité du corps, de la nature, du climat et des pratiques collectives. La performance se joue en plein air, dans des espaces non dédiés et surprenants pour les citadins et fait appel à la population locale pour créer une communauté singulière. Les corps sont à l’envers, inversant l’espace et questionnant le temps. A la question, combien de temps le corps peut-il résister, résonne une autre question… Combien de temps la forêt peut-elle résister ?"