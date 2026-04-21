Lyon : un magasin du 8e arrondissement braqué en plein jour

Une boutique Bouygues Telecom du 8e arrondissement de Lyon a été braquée ce lundi 20 avril. Les deux malfrats sont repartis avec une trentaine de téléphones.

Un magasin Bouyges Telecom situé avenue des frères Lumières (8e arr.) a été la cible d'un braquage armé en plein jour ce lundi 20 avril. Selon c'est aux alentours de 15 heures que deux hommes, dont au moins l'un des deux était armé, entrent dans cette boutique de téléphonie.

Les deux malfrats auraient menacé les employés puis pris la fuite avec leur butin, constitué d'une trentaine de téléphones portables. Une enquête a rapidement été ouverte par la police, mais aucune interpellation n'a pour l'instant été réalisée.

Conséquence du braquage, la boutique a dû se résoudre à temporairement fermer ses portes le reste de la journée tandis que les riverains ont été particulièrement choqués.

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