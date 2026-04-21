L'entreprise d'Oyonnax (Ain), Bollé Safety, répond avec ne technologie de verres balistiques certifiée aux normes militaires.



L'entreprise Bollé Safety, fondée il y a plus de 135 ans à Oyonnax dans l'Ain, et leader mondial de la protection oculaire, vient de dévoiler une nouvelle technologie de verres baptisée ProLaser, destinée aux professionnels de la défense et de la sécurité. Un acteur de poids : la société affiche un chiffre d'affaires de plus de 51 millions d'euros et équipe 13 millions de travailleurs dans plus de 80 pays.

Face à la multiplication des attaques laser, lors de manifestations avec des pointeurs commerciaux ou sur des théâtres d'opérations militaires, soldats, forces de l'ordre et pilotes sont de plus en plus exposés à des risques sérieux pour leur vue. ProLaser répond directement à ce besoin en filtrant les longueurs d'onde dangereuses tout en préservant une vision claire et nette.

"Le principal défi consistait à filtrer de manière ciblée les longueurs d'onde laser dangereuses tout en maintenant une transmission suffisante de lumière visible", explique Fan Garnier, Product Line Manager chez Bollé Safety, ajoutant que cette approche permet aux professionnels de "accomplir leur mission en toute sécurité" sans compromettre leurs performances visuelles.

La technologie se décline en deux versions : Emerald, conçue pour contrer les lasers militaires haute intensité, et Topaz, orientée vers la protection contre les pointeurs laser grand public. Les deux répondent aux normes balistiques militaires les plus exigeantes.

Focus techno

Les verres combinent une densité optique (OD ≥ 4) avec une transmission de lumière visible (VLT) optimisée, pour ne jamais sacrifier la clarté visuelle en opération. Fabriqués en polycarbonate optique, ils intègrent un traitement anti-buée et anti-rayures, sont interchangeables selon le niveau de menace, et offrent une vision périphérique à 360°. Certifications militaires (norme balistique américaine, protection anti-éclats de combat, norme européenne lunettes de protection)

ProLaser s'intègre sur la lunette MY6, sa lunette balistique premium, déjà commercialisée par la marque, et propose notamment des verres interchangeables en polycarbonate, un traitement anti-buée et anti-rayures, ainsi qu'un insert pour porteurs de lunettes correctrices. Engagée dans une démarche RSE depuis 2021, Bollé Safety a obtenu la labellisation B Corp en septembre 2024.

De ses origines oyonnaxiennes à une présence dans plus de 80 pays, Bollé Safety illustre parfaitement le dynamisme industriel d'Auvergne-Rhône-Alpes, une région qui sait allier savoir-faire historique et innovation de pointe.

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