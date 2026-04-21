L'entreprise BlaBlarCar a annoncé cesser son activité d'opérateur de bus en France d'ici la fin de l'année 2026.

Vous ne pourrez bientôt plus vous rendre à Lyon avec les BlaBlaCar bus. L'entreprise spécialisée dans les transports a annoncé ce mardi 21 avril cesser son activité d'opérateur de bus en France d'ici la fin de l'année 2026. "Ce projet répond aux difficultés économiques structurelles que connaît BlaBlaCar sur cette activité", justifie l'entreprise dans un communiqué consulté par France Inter. La fin de BlaBlaBus devrait entraîner la suppression de 40 postes.

Si les BlaBlaBus ne circuleront plus sur les routes françaises, BlaBlaCar devrait continuer d'assurer la distribution de tickets pour "des partenaires autocaristes indépendants qui souhaiteraient opérer ces lignes".

Pour rappel, BlaBlaCar faisait passer plusieurs de ses lignes de bus par Lyon. Ces trajets permettaient notamment de desservir la capitale, les stations de ski, mais aussi le sud de la France, ou encore, l'Italie.

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