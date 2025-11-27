Actualité
Image d’illustration.

Lyon : une serre de cannabis découverte dans la chambre d’un bébé

  • par La Rédaction

    • Des policiers ont mis au jour à Lyon deux plants de cannabis cultivés à quelques centimètres du lit d’un bébé de dix mois. Les parents ont été placés en garde à vue et l’enfant a été confié aux services de protection.

    Lorsque la police intervient dans la nuit de mardi à mercredi pour apaiser une dispute de couple sur le quai Arloing, les agents pensent gérer un simple différend. Mais en inspectant l’appartement pour s’assurer qu’aucun danger ne menace la jeune femme, selon nos confrères du Progrès, ils tombent sur une scène inattendue : dans la chambre du bébé, une petite serre équipée d’une lampe et d’un système de ventilation alimente la croissance de deux plants de cannabis.

    1,2 kilos de cannabis saisi

    Le père tente d’expliquer qu’il s’agit de culture de CBD, mais les analyses révèlent un produit fortement concentré en THC, donc classé comme stupéfiant. Au total, près de 1,2 kilo de cannabis est saisi.

    Les deux parents, âgés de 29 et 31 ans et déjà fragilisés par une situation sociale instable, sont placés en garde à vue pour détention de stupéfiants et manquements aux obligations parentales. Le bébé, immédiatement conduit à l’Hôpital Femme Mère Enfant pour un examen, a fait l’objet d’un placement provisoire décidé par un magistrat. Les parents ont été déférés en vue d’un contrôle judiciaire et d’une convocation ultérieure devant la justice.

