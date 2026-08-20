L’intersyndicale des sapeurs-pompiers appelle à une mobilisation à Lyon et dans toute la France

Après la grève du 13 août, l’intersyndicale des sapeurs-pompiers appelle à une nouvelle mobilisation du 26 au 29 septembre.

Après la journée de grève et de mobilisation du 13 août, l’intersyndicale nationale des SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) annonce une nouvelle mobilisation à partir du samedi 26 septembre. Dans un communiqué, les agents des services départementaux d’incendie et de secours sont invités à se mobiliser "partout en France" et annoncent une "grève illimitée".

À Paris, une manifestation est prévue place de la République les 26, 27 et 28 septembre, avant une manifestation le 29 septembre, date qui correspond également à l’appel à la grève de l’ensemble de la fonction publique. L’intersyndicale nomme cette mobilisation la "colonne de renfort de la colère". "Nous sommes tous concernés ! Tous en grève !", peut-on lire dans le communiqué qui dénonce notamment le "manque d’effectifs", la "dégradation des conditions de travail" et l’absence de réponses.

L'affiche de la nouvelle mobilisation. @SUD SDIS National

Cinq revendications mises en avant

Lors de la mobilisation du 13 août, le porte-parole de l’intersyndicale, Xavier Boy, avait annoncé une mobilisation "de la plus grande ampleur qu’a connue le métier de sapeur-pompier".

Les syndicats ont depuis précisé leurs revendications autour de cinq demandes principales : une loi de modernisation de la sécurité civile, des "recrutements massifs de sapeurs-pompiers professionnels et d’agents techniques et administratifs", ainsi qu’un budget permettant de garantir la protection de la santé des agents. Ils réclament également "l’ouverture immédiate des négociations avec le ministre de l’Intérieur sur les conditions d’exercice" et une "loi de financement de la Sécurité sociale juste".

Le 13 août, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait reçu l’intersyndicale nationale des sapeurs-pompiers. Il avait notamment annoncé que le projet de loi de modernisation de la sécurité civile devait être présenté début septembre, tout en déclarant que l'augmentation des ressources des SDIS allait être de mise dans le projet de loi de finances 2027.

J’ai reçu ce jour, à sa demande, l’intersyndicale des sapeurs-pompiers professionnels, composée des 9 organisations syndicales.



Chacune d’entre elle a pu exprimer ses préoccupations. S’en sont suivis de longs échanges très francs. Les constats sont partagés, et je n’ignore… pic.twitter.com/MwjCpOyoVI — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) August 13, 2026

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