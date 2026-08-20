Cinq Lyonnais mis en examen après un cambriolage en suisse, un possible lien avec le musée Jacques-Chirac

Cinq hommes originaires de Lyon ont été mis en examen et placés en détention provisoire lundi 17 août après un cambriolage commis en Suisse. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer un lien dans le vol perpétré au musée Jacques-Chirac.

Dans la nuit du 12 au 13 août, cinq Lyonnais ont été interpellés dans le cadre d’une enquête menée avec les autorités judiciaires suisses. Ils sont notamment soupçonnés d’être impliqués dans le cambriolage du musée de l’Horlogerie du Locle, dans le canton de Neuchâtel.

Quelques jours plus tôt, le 9 août, quatre individus vêtus de noir, cagoulés et gantés étaient entrés par effraction dans l’établissement. Ils avaient brisé les vitrines des pièces exposées avant de prendre la fuite avec plusieurs pendules et objets horlogers. Le préjudice est estimé à environ 100 000 euros.

Les cinq suspects lyonnais ont été mis en examen lundi 17 août pour vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire.

Une Porsche au cœur des doutes

Les enquêteurs s’intéressent également à un autre cambriolage spectaculaire : celui du musée Jacques-Chirac, à Sarran (Corrèze). Ce dernier avait été cambriolé le 6 août dernier vers 4h du matin. Les voleurs avaient notamment dérobé un maillot porté par Zinédine Zidane lors de la Coupe du monde 1998, ainsi qu’une réplique de la Coupe du monde remportée par les Bleus cette année-là.

Selon les informations du Parisien, les suspects interpellés en lien avec le cambriolage suisse se trouvaient à bord d’une Porsche Panamera. Sauf qu’un véhicule du même modèle aurait été utilisé par les auteurs du casse en Corrèze. "À ce stade, les personnes présentées au juge lundi n’ont pas été mises en examen pour ces faits", précise le parquet à nos confrères.

Les investigations se poursuivent.