Lyon : un exercice de sécurité civile organisé dans le tunnel de la Croix-Rousse ce jeudi

Un exercice de sécurité civile sera organisé durant toute la matinée du 2 avril dans le tunnel de la Croix-Rousse, à Lyon.

Sous l’autorité de la préfète du Rhône, un exercice de sécurité civile sera organisé durant la matinée du jeudi 2 avril à Lyon, dans le tunnel de la Croix-Rousse. Il s’agit en revanche d’un exercice cadre, c’est-à-dire sans moyen sur le terrain, le tunnel ne sera donc pas fermé à la circulation ce jour-là.

Le nouveau système d’alerte et d’information par diffusion cellulaire sera ainsi testé auprès des populations se trouvant dans les 1er, 4e, 6e et 9e arrondissements de Lyon. Les personnes recevant la notification de FR-Alert, accompagnée d’un signal sonore spécifique, n’auront aucune action à entreprendre, soulignent les services de l’État, ni de comportement particulier à adopter. La mention "exercice" sera par ailleurs indiquée.