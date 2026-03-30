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Malick Fofana de nouveau opéré : quelle fin de saison pour l'OL ?

  • par Romain Balme

    • L'ailier belge de l'OL Malick Fofana est de nouveau blessé, annonce le club dans un communiqué. Il sera absent au moins contre Angers, de quoi remettre en question une potentielle qualification en Ligue des Champions.

    C'est un coup dur à la fois pour le joueur et pour le club. Après être revenu d'une longue blessure suite à un tacle appuyé du défenseur strasbourgeois Ismaël Doukouré, le 27 octobre dernier, on imaginait Malick Fofana en détonateur de la rébellion lyonnaise pour la fin de saison. Cela ne sera peut-être pas le cas.

    Malgré ses quinze minutes passées sur le terrain contre le Celta Vigo, puis Monaco, l'ailier belge est retourné sur la table d'opération, annonce l'OL par l'intermédiaire d'un communiqué : "Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier."

    L'objectif Ligue des Champions terminé ?

    Une nouvelle opération qui le privera à coup sûr du match contre Angers, ce dimanche 5 avril. De quoi entériner un peu plus les rêves de Ligue des Champions pour l'Olympique lyonnais. Le club rhodanien avait enchainé 13 victoires d'affilée avant de totalement chuter. Pour cause, sur les huit derniers matchs, l'OL n'en a remporté… aucun. Actuellement quatrièmes de Ligue 1 McDonald's, les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont plus que la coupe aux grandes oreilles en ligne de mire, après leurs éliminations successives en coupe de France, puis en Ligue Europa contre Lens et le Celta Vigo.

    Sans Malick Fofana, cette tâche pourrait se révéler plus ardue que prévue pour le club lyonnais, qui n'a plus joué la Ligue des Champions depuis 2020 et cette défaite cruelle en demi-finale contre le Bayern Munich, futur vainqueur de la compétition.


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