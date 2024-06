Lyon : un cycliste agressé par un automobiliste qui sort une carte de police 

Sur une vidéo datant du 6 mai dernier, un cycliste est agressé par un automobiliste à un feu rouge. Plus tard, l’automobiliste sort ce qu’il assure être une carte de police.

C’est une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, et pourtant, elle remonte au 6 mai dernier. Sur son compte X (ex-Twitter), l’association La Ville à Vélo Lyon Métropole a donc repartagé ce mercredi la vidéo d’un cycliste se faisant agresser par un automobiliste au niveau d’un feu rouge dans le 5e arrondissement de Lyon, avant que ce dernier ne sorte ce qu’il prétend être une carte de police.

⚠️[Scènes de violence] Lundi, 17h36, Paul* circule à🚲 sur le secteur Trion (Lyon 5°). 17h37, un échange apparemment anodin s’entame au 🚦avec un automobiliste. 17h39, le conducteur, en furie, percute Paul volontairement💥 et le traîne à terre.…https://t.co/zEzNQQU6t5 — La Ville à Vélo Lyon Métropole (@LaVilleaVelo) June 12, 2024

Vraie ou fausse carte de police ?

Dans la vidéo, filmée grâce à une caméra embarquée, on peut voir le cycliste s’arrêter à un feu rouge, et demandant à l’automobiliste derrière lui s’il peut reculer puisqu'il occupe le SAS vélo. Ce à quoi il lui répond sèchement : "Je n’ai pas envie (…) votre propagande vélo, bref tu te mets devant et tu ne fais pas ch*er."

S’en suit une altercation de plusieurs minutes lors de laquelle les insultes fusent, l’automobiliste essayant même de renverser le cycliste. Mais c’est lorsque le cycliste veut prévenir les forces de l’ordre que l’automobiliste sort une carte de police, peut reconnaissable sur la vidéo. Si l’association assure que "sa validité serait factice selon (ses) sources", pour l’heure, il n’est pas encore possible d’affirmer ou non si cette carte est vraie.

La Ville à Vélo Lyon Métropole a également annoncé se porter partie civile, tandis que la victime a déposé plainte. "Nous demandons à la préfecture, aux agents de la paix et aux élus de réagir, d’endiguer et prendre la pleine mesure de ce phénomène pour garantir l’état de droit et la sécurité de toutes et tous, en marchant ou en roulant", conclut-elle.

