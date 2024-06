Wauquiez dénonce les "petites ententes" d'Éric Ciotti, exclu des Républicains

Le bureau politique des Républicains a exclu Eric Ciotti après l'annonce d'un accord avec le RN. Lui continue de revendiquer la présidence.

Après avoir suscité l'ire de l'ensemble des cadres de son parti en annonçant un accord avec le Rassemblement national, le président du parti Les Républicains a été exclu du parti ce mercredi "à l'unanimité".

"Nous sommes tous convaincus qu'il y aura besoin de la parole d'une droite républicaine"

"Dans une crise qui est aussi lourde, quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini. On le fait en défendant ses convictions. On peut convaincre, on peut échouer à convaincre, mais on le fait dans la clarté", a déclaré le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et candidat aux législatives, Laurent Wauquiez.

"Nous sommes tous convaincus qu'il y aura besoin de la parole d'une droite républicaine, indépendante", a-t-il ajouté. Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver a également réagi sur X (ex-Twitter) : "Je me réjouis de cette décision de notre bureau politique (...) En route pour les élections législatives anticipées."

Eric Ciotti a de son côté publié un communiqué dans la foulée de l'annonce de son expulsion assurant qu'"aucune des décisions prises à cette réunion n'emporte de conséquence légale". Et d'ajouter : "Je suis et reste le président de notre formation politique, élu par les adhérents !"

