La Métropole et la Ville de Lyon organisaient ce mardi matin l’opération "Partageons la rue" sur le quai Victor Augagneur, près du pont de la Guillotière, pour sensibiliser les usagers du vélo et de la trottinette à un meilleur partage de la rue.

Ce mardi 21 mai, la Métropole et la Ville de Lyon se sont données rendez-vous sur le Quai Victor-Augagneur au niveau du pont de la Guillotière (2e arr.) pour l’opération "Partageons la rue" afin de sensibiliser les cyclistes et les trottinettistes à un meilleur partage de la rue. L’opération s’est déroulée de 8 heures à 9h30 avec l’aide d’associations comme la Maison du Vélo Lyon métropole.

"Il faut que les comportements changent"

Cyclistes, piétons, voitures ou encore trottinettes, le pont de la Guillotière est un carrefour important pour différents usagers, mais pose aussi plusieurs enjeux de sécurité. Pour Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des mobilités, présent ce matin, "l’idée est de rappeler le nécessaire respect du code de la route, mais d’aller au-delà et rappeler les règles de bonne conduite à adopter pour respecter les autres usagers de la voirie." Une cinquantaine de cyclistes et quelques curieux ont pu échanger avec les associations présentes ce matin, mais aussi avec des agents de la police municipale. "Beaucoup d'usagers du vélo nous demandent de continuer ce genre d'actions, notamment auprès des automobilistes et des piétons, car le piéton reste l'usager le plus vulnérable", explique encore Manon, membre de l’association la Maison du Vélo Lyon métropole.

Expérience immersive en bus TCL lors de la matinée de sensibilisation vélo. ©CM

Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun, était également mobilisé ce matin en proposant une activité immersive dans un bus TCL. Les usagers étaient invités à s’installer à la place du chauffeur pour se rendre compte des différents angles morts et dangers que peut rencontrer ce dernier. L’opération se tenait à proximité des travaux de la Voie Lyonnaise 1, un tronçon emprunté par 17 000 cyclistes quotidiennement. La future Voie Lyonnaise doit à terme permettre aux cyclistes de pouvoir circuler sur la voirie et non sur une partie du trottoir comme c’est le cas avec l’actuelle piste cyclable.

"Nous avons une mobilité à Lyon qui est compliquée, avec des tensions entre les usagers où chacun se rejette la responsabilité. Il faut que les comportements changent pour avoir des déplacements plus harmonieux", a enfin conclu Fabien Bagnon.