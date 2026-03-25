Victime d'un malaise, un conducteur a terminé sa course dans un poteau de signalisation de la rue Garibaldi. Transporté à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger.

Un accident de circulation s'est déroulé ce mercredi 25 mars aux alentours de 10 h 50 selon nos confrères de Lyon Mag. Suite à un malaise, le conducteur d'une Renault Captur grise a perdu le contrôle de son véhicule, finissant sa course sur la récente piste cyclable de la rue Garibaldi (7e arrondissement), dont la transformation a été inaugurée il y a tout juste un mois.

Le conducteur a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Des agents de police se sont également rendus sur place afin de sécuriser la zone et de faciliter les interventions successives des secours puis de la dépanneuse.

En plus d'un arbre, le conducteur a percuté les terre-pleins en béton et les aménagements protégés par des bordures et barrières à bois. A noter que le véhicule a terminé sa course dans un poteau de signalisation. Aucun usager n'a été blessé, conséquemment à l'accident.