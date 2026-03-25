Lundi 31 mars, l'hôpital Edouard Herriot sera le théâtre d'une exercice de gestion de crise géant à destination des élèves lyonnais.

"Campagnes de fake-news, contaminations des écosystèmes, cyberattaques, afflux massif de blessés, accident nucléaire, prise en charge des traumatismes psychologiques… Les pouvoirs publics doivent faire face à une attaque hybride menée par une puissance ennemie. A Lyon, l’hôpital Edouard Herriot est au cœur de cette gestion de crise." Tel est le scénario de l’exercice grandeur nature auxquels seront confrontés près de 500 étudiants issus de trois universités lyonnaises et d'écoles d'ingénieurs ce lundi 30 mars.

Cyberattaque et décontamination...

Réalisée dans le cadre de l'exercice national ORION, piloté par plusieurs ministères dont celui des Armées, la mise en situation nécessitera la mobilisation d'une cinquantaine de professionnels des HCL (Hospices Civils Lyonnais). Deux volets de l'opération seront par ailleurs réalisés au sein même de l'hôpital Edouard Herriot.

Le premier volet mettra en scène une cyberattaque paralysant le système informatique de l’hôpital. Le second concernera une décontamination de patients victimes d’une attaque NRBC. L'objectif ? Régler et contrôler les crises le plus rapidement possible.

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