Lyon : un concert caritatif organisé le 17 novembre pour aider les commerçants pillés le 17 octobre

Intitulé "Lyon Debout", le concert se déroulera à l’Amphithéâtre 3 000, dans le 6e arrondissement, aux profits des commerçants vandalisés le 17 octobre.

La solidarité s’organise toujours pour venir en aide aux commerçants lyonnais vandalisés et pillés le 17 octobre, en marge de la manifestation contre la vie chère. Après l’ouverture d’une cagnotte solidaire, place désormais au concert. Intitulé "Lyon Debout" et à l’initiative du chef Fabrice Bonnot, le concert solidaire se déroulera le 17 novembre prochain à l’Amphithéâtre 3 000, situé dans le 6e arrondissement. Les places sont vendues 39 euros.

Parmi les partenaires de l’événement, on note la présence de la Ville et la Métropole de Lyon, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une vente aux enchères sera également proposée aux visiteurs, tandis qu’un QR Code permet de faire des dons directement en ligne. "Nous avons besoin de vous et eux ont besoin de nous. Ensemble soyons tous solidaires", écrit Fabrice Bonnot.

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