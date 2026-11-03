Un mardi frais et calme à Lyon, seulement 10 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée relativement lumineuse mais plutôt fraiche qui attend toute la région lyonnaise ce 3 novembre 2026 avec un thermomètre qui ne dépassera pas les 10 degrés.

Ce mardi 3 novembre, le temps s'annonce une nouvelle fois calme et très frais. Après les nuages bas matinaux, le temps devrait être plus lumineux et le soleil brillera dans l'après-midi sous forme de belles éclaircies.

Côtés températures, il fait seulement 6 degrés ce mardi matin et le mercure ne dépassera pas les 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.