La ligne C du métro à Lyon est à l'arrêt depuis ce mardi matin à cause d'un incident technique. La reprise de la circulation est estimée à la fin de journée.

C'est la plus petite des lignes du métro lyonnais qui se retrouve totalement à l'arrêt ce mardi 3 novembre 2026. Depuis le début de matinée, la ligne C du métro est à l'arrêt à cause d'un incident technique qui "impacte les voies" précisent les TCL.

Et la ligne qui relie Hôtel de Ville Louis Pradel et Cuire ne devrait pas reprendre du service avant la fin de la journée. "Pour vos déplacements entre Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Rousse, vous pouvez emprunter la ligne de bus C13" annoncent les TCL sur leur site, tout en expliquant que "la reprise de la circulation est estimée au mardi 3 novembre en fin de journée."