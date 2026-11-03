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Pancartes vues à la manifestation lycéenne du 13 octobre à Lyon (CM)

Mouvement lycéen en direct : 23 établissements impactés, une manifestation à Lyon à partir de 10h

  • par Vincent Guiraud

    • La mobilisation lycéenne se poursuit à Lyon et dans tout le département du Rhône ce mardi 3 novembre 2026. Suivez en direct l'évolution de la situation tout au long de la journée.

    9h05 : Une manifestation à Lyon à partir de 10h

    Après plusieurs blocus organisés lundi matin dans des établissements de la métropole, une manifestation lycéenne et étudiante est prévue ce mardi à Lyon. Le cortège s'élancera à 10 heures du 7e arrondissement pour rejoindre la Manufacture des Tabacs, dans le 8e.

    8h44 : Une personne interpellée à Vénissieux

    Alors que lundi, jour de rentrée scolaire, six personnes ont été interpellée, notamment pour tirs de mortiers ou jets de projectiles, ce mardi matin, une personne a été interpellée à Vénissieux.

    Lire aussi : Manifestations, blocages lycéens : à quoi s'attendre cette semaine à Lyon et dans la Métropole ?

    8h30 : 23 établissements impactés

    Ce mardi matin, 23 établissements sont impactés par des rassemblements. Trois établissements d'enseignement supérieur (Lyon 1, Lyon 2 et IEP) et 20 établissements scolaires. "Les forces de l'ordre interviennent en lien avec l'éducation nationale pour faciliter l'entrée dans les établissements" explique la préfecture du Rhône.

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