La mobilisation lycéenne se poursuit à Lyon et dans tout le département du Rhône ce mardi 3 novembre 2026. Suivez en direct l'évolution de la situation tout au long de la journée.

9h05 : Une manifestation à Lyon à partir de 10h

Après plusieurs blocus organisés lundi matin dans des établissements de la métropole, une manifestation lycéenne et étudiante est prévue ce mardi à Lyon. Le cortège s'élancera à 10 heures du 7e arrondissement pour rejoindre la Manufacture des Tabacs, dans le 8e.

8h44 : Une personne interpellée à Vénissieux

Alors que lundi, jour de rentrée scolaire, six personnes ont été interpellée, notamment pour tirs de mortiers ou jets de projectiles, ce mardi matin, une personne a été interpellée à Vénissieux.

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8h30 : 23 établissements impactés

Ce mardi matin, 23 établissements sont impactés par des rassemblements. Trois établissements d'enseignement supérieur (Lyon 1, Lyon 2 et IEP) et 20 établissements scolaires. "Les forces de l'ordre interviennent en lien avec l'éducation nationale pour faciliter l'entrée dans les établissements" explique la préfecture du Rhône.