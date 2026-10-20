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L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
L’après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy

Émeutes du 17 octobre à Lyon : une cagnotte lancée pour aider les commerces de la Presqu’île

  • par Corentin Lucas

    • Au lendemain des pillages et dégradations survenus samedi 17 octobre dans le centre de Lyon, l’association My Presqu’île a lancé une cagnotte de solidarité pour soutenir les commerces touchés.

    Un élan de solidarité touche les commerçants lyonnais. Samedi 17 octobre, ces derniers ont vécu des scènes de chaos au sein de leur boutique. Vitrines brisées, magasin pillé et saccagé… Les dégâts sont nombreux. Selon la Ville de Lyon, plus de 200 commerces ont été vandalisés, dont 157 dans le centre-ville. Face à cela, l’association My Presqu’île a lancé une collecte de fonds afin de venir en aide aux commerces victimes de pillages et de dégradations.

    "Derrière chaque vitrine endommagée, il y a des commerçants, des salariés, des artisans et des entrepreneurs qui contribuent chaque jour à la vitalité, à l'attractivité et au dynamisme de notre centre-ville", rappelle l’association de management du centre-ville de Lyon. À travers sa cagnotte en ligne, My Presqu’île souhaite centraliser les dons avant de les redistribuer aux professionnels concernés. Les fonds seront attribués selon plusieurs critères, dont l’importance des dégâts, l’urgence des travaux nécessaires et la fragilité économique des commerces.

    Selon le montant récolté, l’aide pourra prendre la forme de soutiens individuels aux commerces les plus fragilisés, mais aussi d’actions collectives pour accompagner la reprise de l’activité commerciale. "Chaque don compte", souligne My Presqu’île.

    Lire aussi : Habitants, commerçants et élus rassemblés devant la mairie du 2e arrondissement de Lyon contre les émeutes du 17 octobre

    La Métropole débloque un fonds d’urgence

    En parallèle de cette initiative, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a annoncé le déblocage d’un fonds d’urgence de 10 millions d’euros destiné aux commerçants et artisans victimes des dégradations. La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne prévoit, de son côté, une aide de 3 000 euros par commerçant concerné. La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) propose également un soutien de 1 500 euros, cumulable avec celui de la CCI.

    Les autorités cherchent également à éviter de nouveaux débordements. Un couvre-feu a ainsi été instauré lundi soir, de 21h à 6h du matin, afin de prévenir de nouvelles dégradations. Une prolongation pourrait avoir lieu, dans la mesure où cela a déjà été acté dans d’autres villes, comme à Bordeaux ou encore à Lille.

    Lire aussi : Émeutes du 17 octobre : face aux Lyonnais, Grégory Doucet défend "une action résolue avec toutes les forces à disposition"

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