JO 2030 : le village des athlètes d’Oullins-Pierre-Bénite franchit une nouvelle étape

Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

La Solideo Alpes 2030 a validé lundi 2 novembre la convention d’objectifs du futur village des athlètes d’Oullins-Pierre-Bénite. Le projet prévoit 1 650 lits pendant les Jeux, avant une reconversion en logements familiaux, étudiants et en coliving.

Les préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 avancent dans la métropole de Lyon. Réuni lundi à Marseille, le conseil d’administration de la Solideo Alpes 2030 a approuvé la convention d’objectifs concernant le futur village des athlètes d’Oullins-Pierre-Bénite. Porté par Sogeprom et Demathieu Bard, le projet doit permettre d’accueillir 1 650 lits pendant la compétition. Le dépôt du permis de construire est attendu en décembre prochain.

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Après les Jeux, le site doit être transformé en quartier d’habitation. Le programme prévoit environ 200 logements familiaux, 150 logements étudiants et 300 logements en coliving. Une reconversion qui doit inscrire cet équipement dans l’aménagement durable du territoire métropolitain, au-delà de l’échéance olympique.

Des innovations financées pour les sites des Jeux

Au cours de ce même conseil d’administration, quatre premiers projets innovants ont obtenu un soutien financier de la Solideo, pour un montant total de 694 000 euros. Deux concernent la réhabilitation du Fort des Trois Têtes, à Briançon, et deux autres celle de l’usine de la Schappe. Ils portent notamment sur la réutilisation des eaux grises dans les logements, la gestion des déchets de chantier grâce à l’intelligence artificielle et le stockage des eaux pluviales.

La Solideo a également adopté un référentiel environnemental commun à l’ensemble des chantiers des Jeux. Il doit encadrer la gestion des ressources, le réemploi des matériaux, les déchets, les nuisances et la préservation de la biodiversité.

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D’autres opérations ont franchi une étape administrative. En Savoie, les conventions concernant les accès au futur transport par câble à Aime-la-Plagne, la rénovation de la piste de bobsleigh de La Plagne et celle des tremplins de saut à ski de Courchevel ont été approuvées. Dans les Hautes-Alpes, le projet d’aménagement du site de compétition de Montgenèvre, destiné au ski freestyle et au snowboard, a également reçu le feu vert du conseil d’administration.

À un peu plus de trois ans des Jeux, la préparation des équipements et leur futur usage constituent ainsi deux enjeux majeurs pour les territoires accueillant les épreuves et les infrastructures olympiques.