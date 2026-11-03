Actualité
Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

JO 2030 : le village des athlètes d’Oullins-Pierre-Bénite franchit une nouvelle étape

  • par V.G.

    • La Solideo Alpes 2030 a validé lundi 2 novembre la convention d’objectifs du futur village des athlètes d’Oullins-Pierre-Bénite. Le projet prévoit 1 650 lits pendant les Jeux, avant une reconversion en logements familiaux, étudiants et en coliving.

    Les préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 avancent dans la métropole de Lyon. Réuni lundi à Marseille, le conseil d’administration de la Solideo Alpes 2030 a approuvé la convention d’objectifs concernant le futur village des athlètes d’Oullins-Pierre-Bénite. Porté par Sogeprom et Demathieu Bard, le projet doit permettre d’accueillir 1 650 lits pendant la compétition. Le dépôt du permis de construire est attendu en décembre prochain.

    A lire aussi : JO 2030 : Geoffroy Roux de Bézieux désigné nouveau président du Cojop

    Après les Jeux, le site doit être transformé en quartier d’habitation. Le programme prévoit environ 200 logements familiaux, 150 logements étudiants et 300 logements en coliving. Une reconversion qui doit inscrire cet équipement dans l’aménagement durable du territoire métropolitain, au-delà de l’échéance olympique.

    Des innovations financées pour les sites des Jeux

    Au cours de ce même conseil d’administration, quatre premiers projets innovants ont obtenu un soutien financier de la Solideo, pour un montant total de 694 000 euros. Deux concernent la réhabilitation du Fort des Trois Têtes, à Briançon, et deux autres celle de l’usine de la Schappe. Ils portent notamment sur la réutilisation des eaux grises dans les logements, la gestion des déchets de chantier grâce à l’intelligence artificielle et le stockage des eaux pluviales.

    La Solideo a également adopté un référentiel environnemental commun à l’ensemble des chantiers des Jeux. Il doit encadrer la gestion des ressources, le réemploi des matériaux, les déchets, les nuisances et la préservation de la biodiversité.

    Lire aussi : JO 2030 : 320 000 euros d'indemnités de départ, les dépenses du Cojop épinglées

    D’autres opérations ont franchi une étape administrative. En Savoie, les conventions concernant les accès au futur transport par câble à Aime-la-Plagne, la rénovation de la piste de bobsleigh de La Plagne et celle des tremplins de saut à ski de Courchevel ont été approuvées. Dans les Hautes-Alpes, le projet d’aménagement du site de compétition de Montgenèvre, destiné au ski freestyle et au snowboard, a également reçu le feu vert du conseil d’administration.

    À un peu plus de trois ans des Jeux, la préparation des équipements et leur futur usage constituent ainsi deux enjeux majeurs pour les territoires accueillant les épreuves et les infrastructures olympiques.

    à lire également
    Mobilisation lycéenne à Lyon : à quoi s'attendre ce mardi 3 novembre ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mobilisation lycéenne à Lyon : à quoi s'attendre ce mardi 3 novembre ? 08:25
    Gilles Gascon
    Article payant Insécurité dans les TCL à Lyon : "On ne veut pas y aller dans la dentelle", prévient Gilles Gascon 08:00
    JO 2030 : le village des athlètes d’Oullins-Pierre-Bénite franchit une nouvelle étape 07:48
    Article payant Comment la droite veut rendre les transports plus sûrs 07:30
    Un mardi frais et calme à Lyon, seulement 10 degrés attendus 07:13
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : un homme blessé par balle dans le 7e arrondissement le soir d’Halloween 02/11/26
    La question que tout le monde se pose : Doucet communique-t-il mieux ? 02/11/26
    piscine naturelle Lyon darse Confluence
    Là où on ne l’attendait pas : le feu vert de la Métropole pour la baignade dans la darse de Confluence 02/11/26
    Les députés LFI du Rhône. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP) Belouassa lamar abdelkader boumertit amard gabriel
    Sénat : et si l’Insoumis Amard devait sa victoire aux socialistes ? 02/11/26
    On s’en serait bien passé : couvre-feu, la tentation permanente 02/11/26
    "L’OL ne veut décidément pas d’un groupe antiraciste" : des membres d'Atypik expulsés du stade lors d’OL-Angers 02/11/26
    Lyon : Decitre ferme ses cinq dernières librairies, dont celle de la Part-Dieu 02/11/26
    Mouvement lycéen : 16 établissements touchés par des blocages et six personnes interpellées ce lundi dans le Rhône 02/11/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut