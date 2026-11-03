Mobilisation lycéenne à Lyon : à quoi s'attendre ce mardi 3 novembre ?

Après plusieurs blocus organisés lundi matin dans des établissements de la métropole, une manifestation lycéenne et étudiante est prévue ce mardi à Lyon. Le cortège s'élancera à 10 heures du 7e arrondissement pour rejoindre la Manufacture des Tabacs, dans le 8e.

Pour cette semaine de rentrée, la mobilisation se poursuit dans les lycées lyonnais. Après les blocus organisés lundi matin, notamment devant les lycées Ampère, Saint-Exupéry et Diderot à Lyon, ainsi qu'au lycée Sembat à Vénissieux, les organisations lycéennes et étudiantes appellent à manifester ce mardi 3 novembre.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures place Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement. Le cortège empruntera ensuite l'avenue Berthelot et le boulevard des Tchécoslovaques, avant de poursuivre par le cours Albert-Thomas, dans le 3e arrondissement. L'arrivée est prévue devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e.

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La préfecture du Rhône indique que les organisateurs ont pris plusieurs engagements pour encadrer le rassemblement. "Ils se sont engagés à mobiliser un service d’ordre adapté, de communiquer avec les autorités pendant la manifestation pour coordonner l’accompagnement de la manifestation et d’organiser la dispersion", précise-t-elle. L'Interfac de Lyon prévoit par ailleurs une assemblée générale à 14 heures, à l'issue de la manifestation.

Cette mobilisation intervient deux jours avant la journée de grève interprofessionnelle prévue jeudi 5 novembre. À l'appel d'une large intersyndicale, salariés du public et du privé, personnels de l'éducation et étudiants sont invités à se mobiliser pour les salaires, les services publics et la justice sociale. À Lyon, le rassemblement doit partir à 10h30 de la Manufacture des Tabacs.