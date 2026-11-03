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Drôme : 21,7 millions d’euros pour transformer le collège de l’Europe à Bourg-de-Péage

  • par LR

    • Le Département de la Drôme a dévoilé un vaste projet de restructuration du collège de l’Europe, à Bourg-de-Péage. Avec 21,7 millions d’euros investis, l’opération prévoit notamment une rénovation des bâtiments, un restaurant scolaire agrandi et une cour largement végétalisée. Les travaux doivent débuter en 2028.

    Le collège de l’Europe va faire peau neuve. À Bourg-de-Péage, le président du conseil départemental de la Drôme, Franck Soulignac, a présenté lundi 2 novembre un projet de transformation globale de l’établissement. L'investissement annoncé s'élève à 21,7 millions d'euros, dont 18,7 millions consacrés aux aménagements immobiliers et 3 millions liés à la réalisation des travaux en site occupé.

    Les salles d’enseignement seront réorganisées et deux nouvelles salles seront créées, portant leur nombre à 22. Les espaces de vie scolaire, de santé, les circulations, les préaux et les sanitaires seront également rénovés. Le restaurant scolaire bénéficiera d'une transformation complète. D'une superficie de 365 m², il pourra accueillir 268 élèves assis, soit une capacité en hausse de 40 %.

    Adaptation climatique

    Le projet entend aussi adapter le collège aux fortes chaleurs. La cour sera particulièrement végétalisée : le nombre d'arbres passera de sept à 52 et les surfaces végétalisées atteindront 1 050 m². Les espaces ombragés représenteront désormais 40 % de la cour, contre 17 % actuellement.

    À l'intérieur, le Département prévoit de renforcer l'isolation avec des matériaux biosourcés, d'installer des protections solaires et une ventilation performante, ainsi que des brasseurs d'air dans les salles. Un système de rafraîchissement associant pompe à chaleur réversible et géothermie est également prévu.

    Pour maintenir les cours pendant le chantier, les travaux seront organisés en plusieurs phases avec l'installation de bâtiments provisoires. Leur démarrage est programmé au premier semestre 2028, pour une durée estimée à 28 mois. La livraison du collège rénové est annoncée pour la rentrée 2031.

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