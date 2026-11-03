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Bouteilles de protoxyde d’azote

À Mions, un escape game virtuel pour sensibiliser les jeunes aux dangers du protoxyde d’azote

  • par LR

    • La Ville de Mions met en place un jeu immersif pour aborder les risques liés à la consommation de protoxyde d’azote auprès des adolescents. Baptisé N2O, ce serious game sera expérimenté pour la première fois ce mercredi 4 novembre au SPOT Jeunes.

    Et si la prévention passait par le jeu ? À Mions, le service Jeunesse a imaginé N2O, un escape game virtuel destiné à sensibiliser les adolescents aux dangers du protoxyde d’azote, aussi appelé gaz hilarant. L'outil sera testé pour la première fois en conditions réelles ce mercredi 4 novembre 2026, à partir de 18 heures, au SPOT Jeunes.

    L'expérience ne se limite pas aux risques sanitaires liés à la consommation de ce gaz. À travers différentes énigmes et situations interactives, les participants seront également amenés à réfléchir aux fake news, à la désinformation, à l'influence du groupe et à la pression sociale. L'objectif affiché par la municipalité est de développer leur esprit critique et de les aider à faire leurs propres choix.

    Le jeu a été entièrement imaginé et réalisé par les agents municipaux, sans prestataire extérieur. Il s'inscrit dans une politique de prévention déjà engagée par la commune. Huit ateliers ont ainsi permis de sensibiliser 650 collégiens, tandis qu'un travail a été mené auprès des entreprises du territoire. Cette première expérimentation doit permettre de recueillir les réactions des jeunes et d'améliorer le dispositif avant un éventuel déploiement à plus grande échelle.

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