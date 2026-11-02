Lyon : un homme blessé par balle dans le 7e arrondissement le soir d’Halloween

L’homme a quitté Lyon avec 102 grammes d’herbe, 795 grammes de résine de cannabis et 156 grammes de cocaïne dans son véhicule. © Tim Douet

Dans la nuit du 31 octobre, un homme a été grièvement blessé par balle dans le quartier de Debourg (7e arr.). Il a été pris en charge avec son pronostic vital engagé.

Dans la nuit du 31 octobre, un homme a été grièvement blessé par balle dans le quartier de Debourg, dans le 7e arrondissement de Lyon, rapportent nos confrères d’actuLyon. Les faits se seraient déroulés aux alentours de 2 h 30, à proximité de la station de métro.

À priori volontairement visée, la victime aurait été blessée sur la partie basse du corps. Elle a été prise en charge par les secours avec un pronostic vital engagé. Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs.