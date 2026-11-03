Sécurité
Gilles Gascon
Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest.
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Insécurité dans les TCL à Lyon : "On ne veut pas y aller dans la dentelle", prévient Gilles Gascon

  • par Eloi Thiboud

    • Face à la hausse de l'insécurité dans les transports en commun lyonnais, la Métropole muscle sa réponse. Brigade armée de 200 agents, objectif de diviser par deux les actes d'insécurité : Gilles Gascon, vice-président du Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun, et vice-président à la mobilité de la Métropole de Lyon, détaille cette stratégie et défend un changement de cap radical.

    Lyon Capitale : Comment interprétez-vous l’augmentation de l’insécurité constatée sur le réseau en 2025 ?

    Gilles Gascon : Il faut être précis : entre 2024 et 2025, les vols avec violence ont bondi de +223 % très exactement. Les atteintes aux voyageurs progressent de +25 %, à la tranquillité publique de +12 % et les vols simples de +9 %. On a des chiffres en hausse avec des pourcentages qui font froid dans le dos. Sur les causes, pour moi le manque de moyens et d’effectifs de présence humaine dans les transports à ce moment-là explique cette dégradation. On ne pouvait pas laisser la situation filer ainsi.

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