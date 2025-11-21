Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes

La Ville de Lyon signe un contrat de réciprocité avec 11 communes rurales du bassin de vie lyonnais, pour renforcer les liens ville-campagne et développer des projets partagés sur trois ans.

La municipalité lyonnaise poursuit sa stratégie d’ouverture vers les territoires ruraux. Après un premier contrat conclu en 2024 avec Thurins, le conseil municipal a validé l’intégration de 11 nouvelles communes au dispositif Ville-Campagne. Objectif : bâtir des coopérations durables fondées sur les complémentarités entre espaces urbains et ruraux.

Porté par la Ville de Lyon et soutenu par la Banque des Territoires et l’Association des maires ruraux de France, ce partenariat vise à faire émerger des actions utiles aux habitants, à améliorer la résilience des territoires et à réinventer les relations entre ville et campagne. Alix, Beaujeu, Courzieu, Échalas, Ranchal, Sérézin-du-Rhône, Val d’Oingt, Valsonne, Iguerande, Tramayes et Fareins rejoignent ainsi la démarche.

Depuis juin, plusieurs rencontres ont permis d’identifier une quinzaine de projets prioritaires : jumelages scolaires, collaborations culturelles, liens entre restaurateurs et producteurs, développement du slow tourisme ou encore partage de savoir-faire entre collectivités. Le contrat, conclu pour trois ans, sera suivi par un comité de pilotage réunissant élus et partenaires.