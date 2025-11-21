Actualité
Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes. (@Ville de Lyon)

Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes

  • par La Rédaction

    • La Ville de Lyon signe un contrat de réciprocité avec 11 communes rurales du bassin de vie lyonnais, pour renforcer les liens ville-campagne et développer des projets partagés sur trois ans.

    La municipalité lyonnaise poursuit sa stratégie d’ouverture vers les territoires ruraux. Après un premier contrat conclu en 2024 avec Thurins, le conseil municipal a validé l’intégration de 11 nouvelles communes au dispositif Ville-Campagne. Objectif : bâtir des coopérations durables fondées sur les complémentarités entre espaces urbains et ruraux.

    Porté par la Ville de Lyon et soutenu par la Banque des Territoires et l’Association des maires ruraux de France, ce partenariat vise à faire émerger des actions utiles aux habitants, à améliorer la résilience des territoires et à réinventer les relations entre ville et campagne. Alix, Beaujeu, Courzieu, Échalas, Ranchal, Sérézin-du-Rhône, Val d’Oingt, Valsonne, Iguerande, Tramayes et Fareins rejoignent ainsi la démarche.

    Depuis juin, plusieurs rencontres ont permis d’identifier une quinzaine de projets prioritaires : jumelages scolaires, collaborations culturelles, liens entre restaurateurs et producteurs, développement du slow tourisme ou encore partage de savoir-faire entre collectivités. Le contrat, conclu pour trois ans, sera suivi par un comité de pilotage réunissant élus et partenaires.

    à lire également
    Haute-Savoie : les Flottins reviennent illuminer l'hiver à Évian

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Haute-Savoie : les Flottins reviennent illuminer l'hiver à Évian 09:20
    Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes 09:09
    L’hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie © Eliot Lucas
    Lyon : un appel au rassemblement après la mort de Mehdi Kessaci 08:44
    neige
    Neige et verglas à Lyon : les TCL activent leur plan hivernal pour maintenir le service 08:28
    Lyon : le SDMIS et l'ARS alertent sur le monoxyde de carbone, ce tueur invisible 08:10
    d'heure en heure
    Des Lyonnais défilent dans le froid en soutien aux 270 enfants sans abri de la métropole 07:48
    Neige et grand froid : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    Un vendredi très froid et nuageux à Lyon, seulement 3 degrés attendus 07:14
    "À Lyon, on ne fait que remplacer les départs. Il nous manque 400 policiers" alerte Christophe Pradier 07:00
    Article payant Les Insoumis distancés par Grégory Doucet dans la course à la mairie de Lyon 20/11/25
    Article payant Municipales 2026 : Comment Aulas est devenu le candidat attrape-tout 20/11/25
    Article payant La sécurité au cœur des préoccupations des Lyonnais pour les Municipales 2026 20/11/25
    Article payant Sondage Municipales 2026 à Lyon : Le grand doute des écologistes 20/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut