Après avoir été la première métropole de France a lancer le concept de vélo en libre-service avec Vélo’v en 2005, le Grand Lyon vient d'inaugurer son nouveau modèle de vélo à destination des personnes à mobilité réduite. Le Benur Vélo’v est une première en France.

La Métropole de Lyon passe un nouveau cap dans sa politique vélo avec le Benur Vélo’v. A l’occasion du salon Handica, qui se tient jusqu'à ce soir à Eurexpo, le Grand Lyon a annoncé son lancement pour vendredi 3 juin. Les amateurs de vélo, y compris à en situation de handicap, pourront réserver ses nouveaux vélos équipés d’un "maindalier" permettant de se diriger avec les mains.

La conception du Benur Vélo’v a été réalisée, avec en toile de fond, ce chiffre que la mobilité réduite concerne plus d'1/10e de la population française, comprenant seulement un 10 de personne en fauteuil roulant. Les handbike de Benur n’ont pas la vocation à être exclusivement réservés aux personnes à mobilité réduite. En effet, le transport se veut non stigmatisant de l'avis de la Métropole de Lyon. Cela se donne à voir dans un design simple, qui ne met pas en avant le transport des personnes à mobilité réduite, mais bien la "mobilité inclusive". Il peut d’ailleurs être utile à tous, d’autant plus qu’il peut transporter deux personnes adultes, et un poids allant jusqu’à 200 kilos. Des banquettes amovibles sont prévues pour pouvoir être facilement enlevées.

Avec plusieurs prototypes depuis 2017, c’est le troisième modèle de Benur qui sera disponible à Lyon. Ce projet a été porté par la Métropole en collaboration avec la société Benur, basée à Mions et JCDecaux qui gère le concept Vélo'V depuis 2005.

La réalisation est entièrement française : la fabrication se fait dans les Hautes-Pyrénées et l’assemblage à Villeurbanne.

Le handbike de Benur propose un progrès certain dans le fait qu’il soit accessible par les personnes en fauteuil roulant de manière complètement autonome. Avec un système de rampe facile à refermer, il est aisé pour les utilisateurs de le prendre en main. Une fois installé, on peut avancer à l’aide du "maindalier" qui a été pensé pour être le plus facile d’utilisation. Effectivement le "maindalier" est accompagné d’une assistance électrique avec une autonomie de 80 kilomètres. Son utilisation a été prévue pour pouvoir se déplacer facilement avec une marche arrière et un angle de braquage à 150°. Enfin, le handbike peut aller jusqu’à 25 kilomètres/heure, ce qui permet d’envisager une balade avec d’autres vélos.

Rencontré par Lyon Capitale au salon Handica, Maurice qui a pu tester le Vélo’v Benur pour la première fois, explique : "Ça change la vie, et ça permet aussi autre chose : de se promener avec ses enfants." Il ajoute : "J’ai trouvé ça facile, et en plus pour une personne en fauteuil roulant il n’y a pas besoin de faire des transferts. "

Il sera possible de réserver un handbike pour une demi-journée, une journée, ou deux jours de manière entièrement gratuite. Cela est simplement prévu par une réservation sur le site du Grand Lyon Les handbike doivent être retirés au comptoir Vélo’v à Cordeliers, où un conseiller Vélo’v se tient à disposition pour en expliquer le fonctionnement.

Le projet Benur Vélo’v s’inscrit dans la politique "territoire 100% inclusif" de la métropole. Plus particulièrement dans l’axe "Mobilités et voieries", qui représente un investissement de 579,9 millions. Cette politique est une réponse engagée pour faire face notamment aux inégalités sociales et territoriales.