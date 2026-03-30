Une habitation du 8e arrondissement a été visée samedi soir par des jets de cocktails Molotov. Trois adolescents ont été arrêtés peu après les faits.

Une attaque inquiétante s’est produite samedi 28 mars en début de soirée dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, dans la discrète rue de la Concorde, des habitants ont entendu deux bouteilles se briser contre leur maison : des cocktails Molotov venaient d’être lancés sur la façade. Aucun blessé ni dégât n’est à déplorer.

Rapidement alertées, les forces de l’ordre sont intervenues sur place. Les auteurs avaient déjà quitté les lieux, mais une brigade spécialisée de terrain a repéré, à proximité, trois adolescents en train de préparer d’autres engins incendiaires. Les mineurs ont été interpellés.

Une enquête pour tentative d’homicide en bande organisée a été ouverte. Les investigations doivent désormais déterminer les motivations des suspects.