Homme poignardé à Lyon : la victime serait un habitant de l'immeuble

L’enquête se poursuit après la mort d’un homme poignardé samedi dans le 5e arrondissement de Lyon. Le suspect est toujours recherché.

Les investigations se poursuivent après le drame survenu samedi 28 mars au 82 quai Pierre-Scize, dans le 5e arrondissement de Lyon. Les secours et la police scientifique sont intervenus en début d’après-midi dans ce petit immeuble de quatre logements, où un homme a été retrouvé mort. Selon les premiers éléments, la victime, âgée d’une quarantaine d’années, aurait été poignardée.

Selon nos confrères du Progrès, si dans un premier temps, des riverains évoquaient une rixe à l’extérieur, après avoir vu un homme ensanglanté pénétrer dans l’immeuble tandis qu’un autre quittait les lieux précipitamment l’enquête s’oriente désormais vers une personne que la victime hébergeait occasionnellement et qui serait psychologiquement fragile. L’auteur présumé est toujours en fuite.