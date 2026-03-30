C'est une semaine plutôt mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise. Après un début de semaine plutôt frais, la douceur et le soleil devrait s'installer durablement à Lyon.

Et si ces derniers jours du mois de mars signaient définitivement la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps à Lyon ? Si ce lundi le thermomètre ne devrait pas dépasser les 12 degrés, sous un ciel menaçant du matin au soir, la situation devrait être quasiment identique mardi à Lyon. La seule différence devrait être la plus faible intensité pluvieuse attendue pour ce deuxième jour de la semaine, malgré un vent de nord toujours soutenu.

Mercredi, avec des nuages toujours présents en nombre dans la matinée, l'après-midi s'annonce plus lumineuse et surtout plutôt sèche. Les températures seront toujours comprises entre 5 et 12 degrés.

Un weekend de Pâques agréable

Ce n'est qu'à parti de jeudi et de vendredi que les températures commenceront à grimper à Lyon. Jeudi il fera jusqu'à 14 degrés, sous un flux de nord-ouest et un temps sec. Vendredi, le mercure atteindra les 15 degrés et les Lyonnaises et Lyonnais devraient avoir le droit à une journée lumineuse.

Finalement ce n'est qu'à partir du weekend de Pâques que le printemps reprendra ses droits à Lyon. Après deux grosses semaines de temps plus frais, le thermomètre atteindra les 19 degrés samedi et possiblement les 22 degrés dimanche et lundi. Une grande douceur qui pourrait persister avant l'arrivée d'un front océanique actif au cours de la semaine suivante. Des prévisions à confirmer au cours de la semaine à Lyon.