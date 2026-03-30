Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

De la fraicheur avant le retour du printemps : à quelle météo s'attendre à Lyon cette semaine ?

  • par La Rédaction

    • C'est une semaine plutôt mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise. Après un début de semaine plutôt frais, la douceur et le soleil devrait s'installer durablement à Lyon.

    Et si ces derniers jours du mois de mars signaient définitivement la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps à Lyon ? Si ce lundi le thermomètre ne devrait pas dépasser les 12 degrés, sous un ciel menaçant du matin au soir, la situation devrait être quasiment identique mardi à Lyon. La seule différence devrait être la plus faible intensité pluvieuse attendue pour ce deuxième jour de la semaine, malgré un vent de nord toujours soutenu.

    Mercredi, avec des nuages toujours présents en nombre dans la matinée, l'après-midi s'annonce plus lumineuse et surtout plutôt sèche. Les températures seront toujours comprises entre 5 et 12 degrés.

    Un weekend de Pâques agréable

    Ce n'est qu'à parti de jeudi et de vendredi que les températures commenceront à grimper à Lyon. Jeudi il fera jusqu'à 14 degrés, sous un flux de nord-ouest et un temps sec. Vendredi, le mercure atteindra les 15 degrés et les Lyonnaises et Lyonnais devraient avoir le droit à une journée lumineuse.

    Finalement ce n'est qu'à partir du weekend de Pâques que le printemps reprendra ses droits à Lyon. Après deux grosses semaines de temps plus frais, le thermomètre atteindra les 19 degrés samedi et possiblement les 22 degrés dimanche et lundi. Une grande douceur qui pourrait persister avant l'arrivée d'un front océanique actif au cours de la semaine suivante. Des prévisions à confirmer au cours de la semaine à Lyon.

    à lire également
    gendarme
    Contrôles routiers près de Tarare : plus de quinze excès de vitesse relevés en moins d’une heure

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarme
    Contrôles routiers près de Tarare : plus de quinze excès de vitesse relevés en moins d’une heure 09:14
    De la fraicheur avant le retour du printemps : à quelle météo s'attendre à Lyon cette semaine ? 08:55
    Lyon : trois mineurs interpellés après des jets de cocktails Molotov sur une maison 08:40
    Homme poignardé à Lyon : la victime serait un habitant de l'immeuble 08:13
    Lyon : le Festival des Glycines débute ce mercredi à Montchat 07:33
    d'heure en heure
    orage Lyon
    Un lundi frais et pluvieux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    "Priorité à l’âme de Cour des Loges" s'engage Yves Gradel 07:00
    Article payant Girondins, le dernier grand quartier de Lyon 29/03/26
    bébé médecin
    Article payant Lyon face au désert médical, des chiffres qui interrogent 29/03/26
    un grand dispositif de sécurité redéployé ce dimanche soir pour éviter les violences urbaines
    Métropole de Lyon : un grand dispositif de sécurité redéployé ce dimanche soir pour éviter les émeutes 29/03/26
    LFI détruit le PS et l'État concernant les fermetures de classes pour la rentrée 2026
    Lyon : LFI dénonce le PS et l'État sur les fermetures de classes pour la rentrée 2026 29/03/26
    Jean-Michel Aulas a véritablement déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet
    Lyon : Jean-Michel Aulas a bien déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet 29/03/26
    Rillieux-la-Pape : le jeune homme mordu par un chien de police a déposé plainte
    Rillieux-la-Pape : le jeune homme mordu par un chien de police a déposé plainte 29/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut