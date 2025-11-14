Haute-Savoie : "LOCO", le futur îlot vert et mixte d'Ambilly

"LOCO" offrira à Ambilly de nouveaux logements et bureaux durables, construits avec des matériaux bas-carbone et biosourcés.

Ambily mise sur l'avenir avec "LOCO" : un îlot mixte et durable de 20 532 m², porté par le groupe Giboire, un des principaux acteurs immobiliers indépendants du Grand Ouest, en partenariat avec Haute-Savoie Habitat, la mairie d'Ambilly, Annemasse Agglo et UrbanEra. Le projet s'implantera au cœur de l'écoquartier de l'Étoile, situé à 7 km de Genève, et à cheval sur les communes d'Annemasse, d'Ambilly et de Ville-la-Grand.

"LOCO" prendra la forme de quatre immeubles composés de :

219 logements (86 en accession libre, 60 en locatif intermédiaire et 73 logements sociaux),

un tiers-lieu ouvert sur le quartier,

un parking mutualisé en sous-sol de 265 places de stationnement pour les voitures, et 49 pour les motos,

2 100 m² de bureaux,

et 2 200 m² dédiés à la formation.

À noter que ces plateaux tertiaires, divisibles à partir de 150 m², pourront être transformés en hébergements selon les besoins futurs.

Une construction au service du "lien social, d'attractivité économique et de durabilité"

Ce projet porte de multiples ambitions, comme le souligne Pierre Girtanner, directeur Promotion Auvergne-Rhône-Alpes dans le groupe Giboire : "À travers LOCO, nous souhaitons démontrer qu'un projet immobilier peut être bien plus qu'une addition de bâtiments : il peut devenir un catalyseur de lien social, d'attractivité économique et de durabilité."

En cohérence avec cette vision, "LOCO" mise sur des matériaux bas-carbone et biosourcés. L'un des immeubles d'habitation sera notamment construit en pierre massive porteuse, une première dans le quartier de l'Étoile. Une démarche de réemploi sera également mise en œuvre, afin de réduire d'au moins 5 % les émissions carbone du bâtiment (calculées selon la règlementation environnementale 2020). C'est tout naturellement que le projet vise les certifications NF Habitat HQE (au niveau Très Performant) et le label BiodiverCity®, valorisant la biodiversité urbaine et la renaturation des sols.

Le démarrage des travaux est annoncé pour le deuxième trimestre de 2026, avec une livraison prévue pour la mi-2028.