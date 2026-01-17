Villeurbanne : blessé à l'arme blanche sur un point de deal, ses doigts sont également sectionnés

Le 10 janvier dernier, un jeune homme avait été blessé par arme blanche sur un point de deal de Villeurbanne. D'après les informations du Progrès, la victime a également eu les doigts sectionnés.

Le 10 janvier dernier, aux alentours de 20 heures, un jeune homme de 23 ans était blessé par arme blanche à l'abdomen alors qu’il se trouvait sur un point de deal à Villeurbanne, dans le quartier Grandclément. Une semaine plus tard, des informations dévoilées par le Progrès révèlent que la victime aurait également eu les doigts sectionnés au cours de l'agression.

Selon le quotidien, il s'agirait de lésions de défense : la victime aurait saisi le couteau pour se protéger. Une prise dont à résulté la section de ses doigts.

Tirs en l'air

En plus de l'arme blanche et du couteau, les suspects, deux individus circulant à trottinette avaient également fait usage d’une arme longue automatique, avec laquelle ils ont tiré en l’air, avant de prendre la fuite.

Le pronostic vital de l'homme de 23 ans, connu des services de police et qui faisait l'objet d'une interdiction administrative de paraître sur les lieux, n'a toutefois pas été engagé. Une enquête a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité territoriale.