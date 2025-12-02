Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne à moyenne à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce mardi 2 décembre 2025.

    On respire toujours relativement bien à Lyon ce mardi. Grâce notamment à un fort vent de sud, la qualité de l'air sera bonne à moyenne dans toute l'agglomération. Hormis autour des grands axes de circulation comme le boulevard périphérique, la M6 ou la M7, les concentrations de polluants seront en baisses.

    Les concentrations en ozone et dioxyde de soufre seront bonnes et elles seront moyennes en ce qui concerne les particules fines et le dioxyde d'azote.

