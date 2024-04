Lyon Street Food Festival : la billetterie est ouverte !

La billetterie du plus célèbre festival culinaire de Lyon vient d'ouvrir, avec une nouveauté !

Le Lyon Street Food Festival revient pour sa 8e édition ! Du jeudi 13 au dimanche 16 juin, l'équipe investira les Grandes Locos, à la Mulatière, nouveau spot des festivals lyonnais.

Au programme : de la nourriture sur plus de 40 000 m2, 200 recettes sucrées salées détonantes, des chefs locaux, français et internationaux, cinq destinations officielles, des ateliers. Les chefs en vogue de tous les continents se réuniront à Lyon et se mettront au défi de régaler le plus grand nombre avec leurs créations street food.

Un pass 4 jours à 25 euros

Grande nouveauté cette année : le pass 4 jours. Pour 25 euros, les aficionados pourront investir les allées du festival pour toute la durée de l'événement. Pour rappel, tous les billets donnent un accès à l'ensemble des espaces du festival. Les achats de nourriture et de boissons ne sont pas compris dans le tarif.

Lyon Street Food Festival, du 13 au 16 juin 2024

Entrée : 10 euros (gratuit pour les moins de 8 ans)

Pass 4 jours : 25 euros

