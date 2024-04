Lyon : nouvelle manifestation pour Gaza ce samedi

Un nouveau rassemblement est organisé ce samedi après-midi dès 15 heures, place des Terreaux, en soutien au peuple de Gaza. Depuis octobre 2023, 13 000 enfants ont été tués.

Le collectif 69 Palestine organise ce samedi 20 avril une nouvelle manifestation en soutien au peuple palestinien. Le rassemblement débutera à 15 heures sur la place des Terreaux.

Six mois après le début du nouveau conflit, le collectif demande, entre autres, un cessez-le-feu total et permanent et une levée durable du blocus de Gaza. "Une paix juste durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance de tous les droits du peuple palestinien, notamment de son droit à l’autodétermination et de son droit au retour. Cela implique le démantèlement des colonies, la fin de l’occupation israélienne ainsi que le respect de toutes les résolutions des Nations unies", précise-t-il sur son site.

13 000 enfants tués

Depuis octobre 2023 et le début des nouvelles offensives israéliennes sur Gaza, au moins 31 800 Palestiniens ont été tués, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la santé du Hamas. Parmi eux, 13 600 sont des enfants.

