Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée à cause des particules fines

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon et dans toute la métropole de Lyon se dégrade ce mercredi 17 décembre, à cause notamment des particules fines.

    On respire de moins en moins bien à Lyon en ce milieu de semaine. Ce mercredi 17 décembre, la qualité de l'air sera en grande partie dégradée dans la région lyonnaise, à cause notamment des particules fines et d'une masse d'air plus stable sur la région.

    Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe une grande partie de Lyon comme dégradée alors que les concentrations en multi-polluants et particules fines sont en hausse mais qu'elles restent bonnes pour l'ozone et le dioxyde de soufre.

