Lyon : retour du marché sauvage à la Guillotière

Alors qu'il avait presque disparu, le marché sauvage place Gabriel Péri à la Guillotière a visiblement fait sa réapparition dernièrement. Un retour qui laisse craindre une reprise des activités des vendeurs à la sauvette dans ce quartier de Lyon.

"Ne lâchez pas la pression, tout est prêt à recommencer. Personne ne le supportera." C'est par ces mots que le collectif La Guillotière en Colère a interpellé ce samedi la préfecture du Rhône et la mairie de Lyon. Pourquoi cette sollicitation ? Car comme on a pu le voir sur plusieurs photos prises par des riverains, le marché sauvage place Gabriel Péri est visiblement de retour.

Une nouvelle qui n'est pas pour rassurer les habitants et les commerçants du quartier. "Nous sommes entre le désespoir et l'exaspération, nous souffle Nathalie Balmat, porte-parole du groupe La Guillotière en Colère. Personne n'acceptera que ça revienne comme avant. La Préfecture a mis les moyens jusqu'à mi-janvier, mais là, tout est à mettre à la poubelle. C'est gâché. Passer de sept camions de police à rien, ce n'est pas possible. Il faut zéro tolérance."

Après les actions des collectivités pour tenter de mettre fin à ce "marché de la misère", celui-ci avait presque disparu. Mais en cette fin janvier, Nathalie Balmat craint un retour au monde d'avant. "Ça s'était déjà un peu reproduit sur le début d'année, il y avait des vendeurs de cigarettes, mais ils ne s'installaient pas. Là, c'est reparti. La mairie ne fait pas d'efforts, la préfecture si. On a peur que ça revienne comme avant et que ça continue."

