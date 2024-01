Lyon, reste la troisième ville la plus embouteillée de France

Les chiffres de la 13e édition de l’Index TomTom font de Lyon la 3e ville la plus embouteillée de France en 2023. En moyenne, les automobilistes lyonnais ont passé 89 heures dans les bouchons.

Les conclusions de la 13e édition de l’index de la circulation réalisé par TomTom ne sont une nouvelle fois pas vraiment à l’avantage de Lyon. Comme en 2022, en 2023 Lyon pointe à la troisième place des villes les plus embouteillées de France, selon les données collectées par la célèbre entreprise de GPS. Au niveau mondial, l’ancienne capitale des Gones se classe au 63e rang mondial, en recul de 10 places par rapport à l’an dernier.

86 heures dans les bouchons

Pour établir son classement, TomTom se base sur les informations transmises par quelques 600 millions de systèmes de navigations utilisés dans les 387 villes analysées et réparties sur 55 pays. Selon ses calculs, en 2023 les automobilistes lyonnais auraient ainsi passé 86 heures dans les bouchons et parcouru en moyenne 10 kilomètres en 20 minutes et 50 secondes. Des statistiques en recul par rapport à 2022, où les Gones avaient passé à 83 heures dans les bouchons, soit 3 heures de moins qu’en 2023, et parcouru en moyenne 10 kilomètres en 20 minutes et 40 secondes.

Dans cette étude, on apprend, sans grande surprise, que l’axe le plus congestionné de Lyon serait ainsi le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, et que la vitesse moyenne en heure de pointe et de 23 km/h sur 10 km. Ou encore que la pire journée de l’année en 2023 pour les automobilistes remonte au 15 décembre dernier, où il fallait compter en moyenne 25 min et 10 secondes pour parcourir 10 km.

Saint-Étienne, le bon élève français

En tête du classement en France, comme l’année dernière, on retrouve Bordeaux et Paris, où les conducteurs ont en moyenne passés respectivement 111 heures et 120 heures dans les bouchons. Faisant de ces villes les 15e et 16e villes les plus congestionnées du monde.

Pour trouver trace du meilleur élève français, il faut se rendre à la 302e place du classement où apparaît le nom de Saint-Étienne. Comptez en moyenne 13 min pour parcourir 10 km dans le chef-lieu de la Loire, où les automobilistes stéphanois ont passé en moyenne 36 heures dans les bouchons l’an dernier.