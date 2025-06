Exposition "Amazonies" au Musée des Confluences : "La forêt est le poumon de la vie"

Du 18 avril 2025 au 8 février 2026, le musée des Confluences accueille Amazonies, une exposition aussi dense que vibrante.

Cette exposition est le fruit d’un partenariat entamé en 2018 entre le musée et plusieurs représentants des peuples amazoniens. Plus qu’une simple présentation d’objets culturels, l’exposition propose un véritable voyage au cœur des territoires de l’Amazonie.

Dès l’entrée, une image de la vaste étendue de la forêt amazonienne introduit les visiteurs. Le parcours se poursuit le long du fleuve Amazone à la rencontre des partenaires du musée : Les Mebêngôkre (Kayapo), les Wayana et Apalaï et les Ashaninka. L’entrée de chaque village est marquée par l’accueil en image du porte-parole, la présentation d’un objet emblématique de sa culture et la présentation de sa région.

200 objets exposés

Le visiteur embarque dans un territoire habité depuis des millénaires. À travers près de 200 objets exposés (outils, textiles, ornements, objets rituels…) Amazonies explore les liens entre l’homme et la forêt, le visible et l’invisible, la tradition et la création contemporaine. Les collections présentées sont animées par des séquences documentaires filmées sur place avec les villageois.

Nous avons eu la chance de rencontrer deux habitants d’Apiwtxa. À travers cette exposition, les Ashaninka espèrent faire passer un message qui leur tient à coeur. Pour ce peuple, la plus grande menace ne vient pas de la nature, mais des êtres humains eux-mêmes. Exploitations minières, déforestation, destruction des équilibres : leur forêt est en péril.

Un cri d'alarme

"La forêt est le poumon de la vie", rappellent-ils avec émotion. Leur cri est un appel à la conscience et à la solidarité. Pour eux, cette exposition est bien plus qu’une simple vitrine de leur culture ou de leur savoir faire, c’est un moyen de tisser des liens solides entre leurs peuples et le reste du monde. Ce message témoigne de l’importance de l’exposition "Amazonies", qui va bien au-delà d’une simple présentation d'objets et d'art. Elle invite à une prise de conscience collective sur la protection de l'environnement et sur l’importance de préserver ces cultures et territoires ancestraux.



A défaut de ce que l’on pourrait imaginer, les peuples autochtones sont très présents sur les réseaux sociaux : "Ils occupent l’espace public des grandes villes brésiliennes, prennent la parole sur les réseaux sociaux et montrent au monde entier les visages de leur lutte contre les atteintes à leur droits fondamentaux, pour leur vie et leur sécurité, et pour la préservation de la forêt amazonienne." En 2022, 7 000 autochtones issus de 200 peuples du Brésil manifestaient à Brasilia pour la démarcation des Terres indigènes.