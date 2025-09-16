A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Hospices Civils de Lyon (HCL) proposeront une trentaine d'activités au public les 20 et 21 septembre prochains.

Festival, expositions, visites, conférences... A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Hospices Civils de Lyon (HCL) proposeront une trentaine d'activités au public les 20 et 21 septembre prochains. L'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire médicale, mais aussi architecturale de Lyon.

Les HCL donnent rendez-vous aux participants dans plusieurs de leurs établissements. Parmi les temps forts du week-end : un concert de l'Orchestre et Choeur des HCL , ainsi qu'une "chasse aux invaders" se tiendront au sein de l'hôpital Edouard Herriot (8e). Un jeu de piste et une chasse au trésor auront lieu à l'hôpital Henry Gabrielle (Saint-Genis-Laval), tandis que l'hôpital Lyon Sud (Oullins) organisera un escape game au cœur du parcours de réanimation, et des dégustations de repas hospitaliers. Enfin à ne pas louper : la danse collective des professionnels de l’hôpital, samedi 20 septembre à 17h, à l'hôpital Lyon Sud également.

L'équipe des HCL précise que certaines animations nécessitent une inscription en ligne.

