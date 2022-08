Lyon : Pourquoi le métro B sera encore à l'arrêt en août ? Explications

Le métro B ne circulera pas pendant une partie du mois d'août, en raison de travaux préparatoires à son extension jusqu'à Saint-Genis-Laval.

Le métro B est désormais automatique. Depuis le samedi 25 juin, une étape majeure a été franchie avec la mise en service de nouvelles rames sans conducteur. Celles-ci permettent d’augmenter la capacité de la ligne de 30% et d’offrir une fréquence allant jusqu'à 2 minutes en heures de pointe. Les regards se tournent désormais vers le prolongement jusqu’à Saint-Genis-Laval. Cette extension nécessite de poursuivre les travaux sur l’ensemble de la ligne B.

Ainsi, "pour permettre aux entreprises de réaliser ces opérations", détaillent les TCL, la ligne B sera en arrêt d’exploitation le dimanche 14, le lundi 15, le samedi 20 et le dimanche 21 août et fermera plus tôt, 8 soirées au cours du mois d’août. En conséquence, les TCL mettent en place des bus relais articulés qui desserviront l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 minutes entre 8h et 22h, et jusqu’à 8 minutes samedi 20 août.

Les horaires en détails