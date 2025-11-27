Actualité
Travaux réalisés sur la statue de Louis XIV place Bellecour (@GL)

Lyon : pourquoi la statue de Louis XIV est-elle en travaux place Bellecour ?

  • par la rédaction
    • La Métropole de Lyon réalise actuellement des travaux d’entretien liés à la dégradation des marches, des pierres et de l’asphalte.

    Depuis plusieurs jours, de nouveaux travaux sont en cours au pied de la statue de Louis XIV, place Bellecour (2e arr.). Si la statue avait été de nombreuses fois dégradée par des tags depuis son retour sur la célèbre place lyonnaise en mai 2024, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une opération de nettoyage.

    Les travaux relèvent en effet "d'une opération d'entretien rendue nécessaire pas l'état de dégradation des marches, des pierres et de l'asphalte", indique ainsi la Métropole de Lyon, maître d'ouvrage de la restauration de la statue, à Lyon Capitale.

    Cette restauration devra ainsi permettre de "restaurer l’esplanade à l’identique", précise toujours collectivité. Si elle n’indique toutefois pas de date définitive quant à la fin de l’opération, sa livraison est prévue "avant la Fête des Lumières", conclut la Métropole de Lyon.

    Lire aussi : "Heureux et fiers" : les Lyonnais ont retrouvé la statue de Louis XIV place Bellecour

