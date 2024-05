Après avoir retrouvé son emplacement place Bellecour le 30 avril dernier, ce 22 mai, la statue équestre de Louis XIV était symboliquement rendue aux Lyonnaises et aux Lyonnais.

C'est une statue qui trône de nouveau fièrement en plein cœur de la place Bellecour, et qui devrait être, d'ici lundi prochain, débarrassée des barricades qui l'entourent. Ce mercredi 22 mai, une cérémonie, ouverte à toutes et à tous, était organisée pour officiellement rendre la statue équestre de Louis XIV aux Lyonnaises et aux Lyonnais.

"La statue menaçait de s'effondrer"

Lors d'une courte prise de parole Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole ont remercié les artisans en charge de la rénovation qui aura coûté au total 1,45 millions d'euros. "C'était urgent d'intervenir sur la statue car elle menaçait de s'effondrer" a rappelé Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques et chargé de ce projet. "Tous les ouvriers et les compagnons ont donné le meilleur d'eux même pour assurer cette restauration qui est un vrai chef d'œuvre" a-t-il poursuivi.

"C'est vrai qu'il y avait un risque de chute de la statue" a complété Bruno Bernard. "Avec cette restauration, nous avons assuré la sécurité de cette œuvre mais nous avons aussi préservé sa beauté" s'est ensuite félicité le président de la Métropole.

Symbole du patrimoine lyonnais

Une beauté admirée par de nombreux curieux présents pour l'occasion. "C'était important d'être présent aujourd'hui. Lyon retrouve l'un de ses symboles" explique Sandrine, une lyonnaise de 71 ans devant la statue dévoilée sous un ciel ensoleillé. "Depuis tout petit, cette statue équestre trône sur la place Bellecour et fait partie du patrimoine lyonnais, on est heureux de la voir restaurée, et de retour ici" complète Patrick, lyonnais de 68 ans.

A la suite de 9 mois de restauration, Louis XIV avait retrouvé son emplacement originel le 30 avril dernier. La restauration, débutée le 12 juillet 2023, avait nécessité l'intervention de nombreux artisans, s'affairant dans l'atelier éphémère construit au pied même de la structure sur la place Bellecour.

Les palissades retirées lundi

Après l'ouverture des portes permettant au public d'accéder au pied de la statue, Didier Repellin et son équipe ont dévoilé une série de graphiques et de photographies retraçant les différentes étapes de cette restauration. "Nous sommes fiers d'avoir participé à ce projet emblématique de la Ville de Lyon" avoue l'architecte en chef des monuments historiques.

Tout le weekend, l'exposition sera visible à l'intérieur des palissades qui entourent encore la statue. Avant de définitivement disparaître lundi et de laisser à Louis XIV et son cheval le plaisir de retrouver l'agitation de la place Bellecour, sous les yeux émerveillés des petits et grands lyonnais.

