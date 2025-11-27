Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Euroligue : l’Asvel s'accroche mais s’incline encore à Barcelone

  • par Vincent Guiraud

    • Malgré une prestation solide durant trois quart-temps, l’Asvel a fini par céder dans les dernières minutes sur le parquet du Barça (88-78). Avec trois victoires en treize journées, les Villeurbannais restent lanterne rouge de l’Euroligue.

    Longtemps, l’Asvel a laissé espérer un exploit. Face à l’un des cadors européens, les joueurs de Pierric Poupet ont tenu la dragée haute au Barça, menant même par séquences et ne comptant qu’un point de retard à la pause. Mais la résistance villeurbannaise a fini par s’effriter dans le dernier quart-temps, où l’adresse offensive s’est brutalement évaporée, tombant à 36 %, quand Barcelone trouvait au contraire un second souffle.

    Cette nouvelle défaite prolonge la difficile campagne européenne d’un club pourtant performant en championnat (7 victoires en 9 matches). S’il y a des motifs d’espoir — à commencer par la performance majuscule de Nando De Colo, auteur de 22 points et 9 passes pour son retour — l’Asvel n’a toujours pas trouvé la formule pour conclure ses matches d’Euroligue.

    Avec un bilan de 3-10, les Rhodaniens restent derniers, à égalité avec le Maccabi Tel-Aviv. Ils tenteront de relancer leur saison le 4 décembre face à l’Hapoël, autre équipe de la ville israélienne.

    Jeux vidéo, gastronomie, cinéma... La Foire de Lyon revient en mars

    Faire défiler vers le haut