Entre nouvelles enseignes et agrandissements, voici ce qui change ce printemps au centre-commercial lyonnais de la Confluence.

Entre nouvelles enseignes et agrandissements, le centre-commercial de la Confluence a subit plusieurs changements. Parmi les nouveaux commerces installés récemment : l'enseigne de prêt-à-porter masculin Jack and Jones, au premier étage du centre, ou encore la marque de fast-fashion Bershka située au même niveau. Le magasin Zara à quant à lui été agrandi et disposé sur deux étages, le positionnant ainsi comme le plus grand Zara de la région lyonnaise.

Un centre d'expositions immersives a également ouvert ses portes au dernier étage du site. Nommé Eclipso, ce dernier propose plusieurs aventures en réalité virtuelle à réaliser seul ou en groupe.

Ils arrivent à la Confluence

Une boutique André, dédiée à la chaussure devrait ouvrir ses portes en avril au sein du centre-commercial. Tandis que JD Sport s'implantera au niveau 0. Côté restauration, TrantanZai ouvrira son premier restaurant lyonnais dédié au pâtes asiatiques.

Lire aussi :