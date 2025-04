A Lyon, le quartier de la Confluence fait l'objet de plusieurs transformations. Porté par la Ville et la Métropole de Lyon, le projet vise à déployer une ville "désirable" en terme d'écologie et de bien-être des habitants.

Autrefois quartier "oublié", comme le surnomme le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, le quartier de la Confluence s'est, au fil des ans, entièrement transformé. "Ici, nous établissons la ville abordable, désirable et bas carbone", se félicite le maire de Lyon Grégory Doucet. Le projet urbain de la Confluence vise à déployer un quartier concourant au bien-être de l'ensemble des ces habitants et usagers. "Nous faisons ici à Confluence, une ville favorable à la santé", poursuit le maire.

Pour cela, la conception d'îlots, d'espaces verts et d'espaces publics ont été aménagés au sein du quartier. Certains espaces ont été rénovés, tandis que l'offre de transport s'est développée : "L'émergence de ce quartier est entrain de se faire de manière totale dans cette ville", déclare Grégory Doucet.

Premier îlot en ossature bois

Afin de rendre le quartier le plus écologique et agréable possible, les îlots construits dans le quartier répondent à des normes exigeantes. Les bâtiments sont construits à partir de matériaux biosourcés, locaux ou de réemploi : "Nous construisons des bâtiments bas-carbone pour l'environnement, mais aussi pour les habitants", explique le promoteur UTEI. Des panneaux solaires sont installés sur chacune de leur toiture, faisant de la Confluence un quartier phare pour la production d'énergie verte et renouvelable. Les habitants peuvent quant à eux profiter d'un confort thermique sans recourir au chauffage ou à la climatisation grâce à une construction "bioclimatique", reposant notamment sur le choix de vitrage.

Sur ce modèle, Albizzia est le premier îlot en structure bois a avoir ouvert ses portes au sein du quartier de la Confluence. Situé à l'est de l'hôtel de Région, il se compose de quatre bâtiments, répartis sur une surface totale de 14 835m2. Il abrite en ses murs des logements, des locaux tertiaires et des commerces. Sur le long terme, l'utilisation du bois biosourcé devrait permettre de gagner 6000 tonnes de CO2 grâce à ce seul îlot. "Ces bâtiments préfigure de ce que va être l'immobilier de demain", affirme les promoteurs.

L'un des bâtiment de l'îlot Albizzia dans le quartier de la Confluence.

Avec ces nouveaux îlots, la Métropole et la Ville de Lyon souhaitent également continuer d'établir une véritable mixité sociale au sein du quartier. L'accès à ces logements très sobres énergiquement, permettent aux ménages modestes de réaliser de grandes économies. L'objectif de mixité s'applique également à l'offre immobilière tertiaire et commerciale avec des logements adaptés aux différents acteurs de l'économie. En ses murs, l'îlot Albizzia, compte 32 logements locatifs sociaux et douze logements abordables.

Création d'espaces verts

Parmi les autres projets en cours dans le quartier : le renforcement des espaces publics du champ et la création du jardin du Rhône. A l'issu du projet, l'espace public nommé le champ, deviendra un vaste espace boisé de 6 hectares. Ce dernier permettra d'offrir une zone de fraicheur et de tranquillité aux habitants du quartier. Les espaces publics du champ représenteront alors 65% de la surface des lieux. Ceux-ci permettront aux usagers de jouer, faire du sport, ou simplement de flâner. 35% des champs seront quant à eux inaccessibles afin de protéger les végétaux plantés dans ces espaces. Au total 3000 arbres ont déjà été plantés sur la friche.

Dans le but d'établir une continuité avec le Champ, le quai haut du Rhône sera lui aussi végétalisé sur plus de la moitié de sa surface. 320 arbres y seront plantés, tandis qu'un parcours d'activité et de glisse urbaine seront construits du côté du Pont Pasteur. Ce nouveau lieu permettra d'offrir de nouveaux points de vue de contemplation sur le fleuve, mais aussi de minimiser l'impact de la présence de l'axe M7. Les travaux d'aménagement du jardin devraient débuter à l'automne 2025.

Projets en cours

Actuellement, la Ville et la Métropole de Lyon prévoient d'autres projets. Si les constructions de plusieurs îlots sont encore en cours, d'autres travaux sont d'ores-et-déjà programmés : "De nombreux logements, commerces et bureaux sont à venir à la Confluence", annonce la Métropole. Les lignes de transports devraient quant à elle être renforcées avec les futures navettes fluviales et la ligne TEOL permettant de rejoindre la Confluence par l'Ouest.

